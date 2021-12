Bordeaux : des riverains installent un "vrai" sapin devant la cathédrale

Deux sapins pour le prix d'un sur le parvis de l'hôtel de ville à Bordeaux. Alors que la mairie avait décidé, sous la réprobation de nombreux locaux, à installer un sapin de Noel en verre, une trentaine de jeunes ont décidé d'installer un sapin de trois mètres de haut devant la cathédrale.

Parfaitement organisés, ils demandent aux passants de les aider à décorer le sapin, rapporte le quotidien régional Sud-Ouest. Les organisateurs se déclarent apolitiques, même si le responsable Nouvelle-Aquitaine de Génération Z, s'affiche sur place et partage sa présence sur les réseaux sociaux.

La mairie, en tout cas, n'a que très peu goûté cette démarche. Elle annonce que le sapin recevra "le même traitement que toute manifestation non déclarée. Nos agents vont se rapprocher des organisateurs pour obtenir leur identité et constater l’infraction. L’enlèvement du sapin sera fait dès qu’ils auront quitté les lieux et sera offert à une association caritative" précise l'adjoint à la tranquillité publique de la ville à Sud-Ouest.