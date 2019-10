publié le 18/10/2019 à 11:41

La star du jour, c'est le nouveau pensionnaire du zoo de Vincennes, le fameux blob. Sa photo est dans bon nombre de journaux.

Ce n'est pas le personnage le plus séduisant. C'est une espèce de masse spongieuse, jaune et visqueuse. Le Parisien nous indique qu'il n'a ni bouche, ni estomac, ni cerveau mais qui sait, pourtant, manger, se déplacer et même apprendre.

Ni animal, ni champignon, ni plante, le blob "physarum polycephalum", selon son nom scientifique est un organisme primitif apparu il y a 500 millions d'annéess. Il passionne les chercheurs depuis des décennies, nous dit Le Monde. Ils se sont aperçus que cette créature avait 1.000 pouvoirs.

Il est d'abord presque immortel. Il cicatrise en quelques minutes. Il ne craint ni l'eau, ni le feu, il peut être coupé en morceaux. Chaque morceau devient un blob indépendant. Tout cela n'est composé que d'une seule cellule. Il n'a pas de cerveau mais il n'est pas bête pour autant.

Le nom d'un film d'horreur

Le blob peut sortir d'un labyrinthe. Certains scientifiques ont mené une expérience en cachant de la nourriture toujours au même endroit : au fil du temps, ils se sont aperçus qu'il mettait de moins en moins de temps à la retrouver.

Quant à son nom, c'est le titre d'un film d'horreur du même nom où une étrange masse envahissait le monde. Le zoo de Vincennes est le seul établissement au monde à accueillir ce type de bizarrerie.