Le Blob est-il extraterrestre ?

publié le 10/06/2019 à 13:00

Comment le blob se déplace ? Que mange-t-il ? Est-il éternel ?

Quel est la taille du plus grand blob connu ? Peut-il nous envahir ? Est-il extraterrestre ? Pourquoi est-ce impossible de tuer un blob ?

Quand est-il apparu ? Le blob peut-il tomber malade ? Existe-t-il des blobs mâles et des blobs femelles ?

A quoi sert le blob ? Quelle est sa fonction sur Terre ? Comment les blobs se transmettent-ils des informations ? Comment le blob permet-il des avancées scientifiques majeures ?



Une seule cellule de 10m2 qui fait tout : yeux, oreilles, bouche, estomac, 221 sexes... Ni plante ni animal ni champignon, voici le blob ! Derrière ses allures d'ovni, cette espèce non-identifiée promet des avancées scientifiques majeures, on vous raconte tout sur cet ovni de la nature avec notre invitée Audrey Dussutour.





Tout-ce-que-vous-avez-toujours-voulu-savoir-sur-le-blob-sans-jamais-oser-le-demander

à lire : Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le Blob sans jamais oser le demander chez J'ai Lu.





L'Equipe de la Curiosité vous recommande Le blobfish, animal "le plus laid du monde"