Le Blob dans La Curiosité

publié le 27/04/2017 à 18:45

Le Blob

Identifié pour la 1ère fois en 1973 au texas, il peut également atteindre la taille d'un pays comme Monaco, il possède 720 sexes... On vous présente le Blob !

Il n'est ni animal, ni minéral, ni végétal, ni champignon, le Blob est plein de surprises et surtout de belles promesses pour la recherche médicale !

On part à la découverte du Blob avec la chercheuse au CNRS Audrey Dussutour.



Audrey Dussutour est l'auteur du livre Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander publié aux éditions Equateur sciences



Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur le blob sans jamais oser le demander

Même si celui-ci est extra-terrestre, Le blob a inspiré le réalisateur américain Chuck Russell en 1988 !

> Le Blob - Bande-annonce [VO]

Les super stars de la musique classique

Ils n’ont pas 30 ans, ce sont déjà des virtuoses, ils attirent des dizaines de milliers de fans en jouant Bach, Mozart ou encore Vivaldi.

On découvre cette génération qui dépoussière la musique classique avec Lucas Bretonnier, journaliste du Parisien Magazine/Aujourd’hui en France pour un dossier passionnant en partenariat avec RTL



Le Parisien Magazine du vendredi 28 avril

Les cannibales

Qu'est-ce qui pousse un homme à en dévorer un autre ?

Cette question dérange et fascine depuis des siècles...Grâce à notre invité, le journaliste Sébastien Porte, vous constaterez que les humains se sont inventés plein de bonnes raisons pour faire rôtir leur voisin !



Retrouvez le dossier Cannibalisme : du rituel au fait divers dans le magazine ça m'intéresse de mai.

ça m'intéresse mai 2017