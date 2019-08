publié le 10/08/2019 à 07:01

La route est droite, toutes les voitures roulent paisiblement. Aucun accident à l'horizon, pas d'agglomération non plus.Toutes les conditions sont réunies pour que vous puissiez rouler paisiblement. Et pourtant, visiblement sans raison, un embouteillage se forme.

Tous les véhicules ne circulent pas à la même vitesse, certains entrent ou sortent quand il s'agit de l'autoroute, ou doublent. Dans ce cas, le freinage d'une voiture peut provoquer une réaction en chaîne. La première freine un petit peu, la deuxième ralentit fortement, la troisième doit s'arrêter, et ainsi se forme le bouchon.

Quand il n'y a pas d'incident particulier sur la voie, la première raison d'un tel embouteillage peut être la saturation. Cela se comprend, quand la route est très chargée, la réaction en chaîne qui suit un freinage est décuplée. Un simulateur (en anglais) vous permet d'observer ce phénomène.



Mais la curiosité d'une partie des automobilistes peut aussi ralentir la circulation. Quand quelque chose survient de l'autre côté de la glissière ou dans le paysage, plusieurs automobilistes peuvent être intrigués et freiner machinalement. Le résultat est le même : les voitures ralentissent, de plus en plus, jusqu'à l'embouteillage.

> Comment se forme un embouteillage