Qu'est-ce que le biomimétisme ?

Nous allons découvrir comment les scientifiques s'inspirent toujours plus des super pouvoirs de la nature pour améliorer notre quotidien...

Un papillon bleu pour améliorer nos panneaux solaires ? Un martin-pêcheur pour optimiser le TGV japonais ? Des pommes de pin qui inspirent des architectes ? Du venin de mamba noir pour lutter contre la douleur ? Élucidera-t-on les secrets du sida et du cancer grâce aux koalas et aux requins ? Vivra-t-on bientôt plus longtemps grâce au rat-taupe nu ou aux méduses qui rajeunissent ? La bio-inspiration est au cœur de la recherche scientifique, économique et écologique.

On le découvre avec notre invitée, Emmanuelle Pouydebat, directrice de recherche au CNRS et au Museum d’Histoire Naturelle.

à lire : Quand les animaux et les végétaux nous inspirent publié chez Odile Jacob



Quand les animaux et les végétaux nous inspirent