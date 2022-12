Le secrétaire national du Parti communiste Fabien Roussel a réagi à la disparition de la chanteuse d'origine portugaise Linda de Suza ce mercredi 28 décembre. "C'est l'histoire d'une migration. C'est une chanteuse qui exprime la nostalgie pour tous ses amis et citoyens portugais qui vivent en France et ont la nostalgie du fado et de la culture portugaise. J'ai grandi dans un lycée avec beaucoup d'amis portugais et on a en mémoire ces chansons, la culture portugaise, la gastronomie et les accents. Linda de Suza incarne tout ça. Pour tous les Français qui ont fredonné ses chansons, il y a beaucoup de tendresse pour elle", a-t-il confié au micro de RTL.

Très populaire en France dans les années 1980, Linda de Suza est décédée mercredi 28 décembre à l'hôpital de Gisors (Normandie) où elle avait été transférée "pour insuffisance respiratoire et positive au Covid 19". Née le 22 février 1948 à Beringel au sud du Portugal, la chanteuse avait ému les Français avec le récit de son immigration, avec pour seul bagage une "valise en carton", aussi le titre d'un livre et d'un spectacle dans lesquels elle avait raconté sa vie. Elle faisait état de difficultés financières en 2015 et n'était plus apparue sur Seine depuis 2017.

