Le Beaujolais nouveau veut retrouver ses lettres de noblesse

Comme tous les troisièmes jeudis du mois de novembre, il débarque. Le Beaujolais nouveau est arrivé dans la nuit de mercredi 14 à jeudi 15 novembre. Si ce vin, souvent considéré comme tord-boyaux, à une réputation toute relative, les professionnels entendent bien rajeunir son image.



Et cette année, ils le disent bien meilleur. Quantité de raison, soleil, chaleur... Les conditions de maturation ont été optimales avec un véritable alignement des planètes. De quoi faire plaisir aux Lyonnais, qui ne manque pas chaque année de fêter l'événement. Au rythme de la fanfare, les tonneaux de Beaujolais nouveau sont arrivés place Saint-Jean, dans la vieille ville, avant la délivrance au terme d'un décompte digne de la Saint-Sylvestre.

Une fois les premiers verres servis, le verdict tombe. "Il a définitivement du nez, on sent que la chaleur de l'été se reflète dans ce Beaujolais. On sent qu'il est fruité. Mais l’essentiel c'est la convivialité, on fait une belle fête", glisse un Lyonnais.

25 millions de bouteilles

Et les Gones n'étaient pas les seuls rassemblés dans le Vieux Lyon pour célébrer l'événement. Étudiants étrangers et touristes se sont joints à la foule pour découvrir ce vin qui retrouve peu à peu une certaine qualité.



Au total, près de 25 millions de bouteilles ont été produites, dont la moitié s'envoleront hors des frontières françaises avec l'espoir que le Beaujolais nouveau retrouve ses lettres de noblesse.