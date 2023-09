Baccalauréat 2024 : découvrez les dates des épreuves, qui commencent dès le 18 juin

Le calendrier du baccalauréat reprend sa forme antérieure à 2023. En effet, le baccalauréat 2024 a vu son calendrier modifié cette année, après une avalanche de critiques de la réforme. Il démarrera le mardi 18 juin au matin avec l'écrit de philosophie, suivi des deux épreuves de spécialités, et du grand oral.

Les épreuves de spécialité "sont fixées les mercredi 19, jeudi 20 et vendredi 21 juin 2024 et le grand oral à compter du lundi 24 juin et au plus tard le 3 juillet 2024", selon un document du ministère de l'Éducation nationale. De plus, la note du bac repose désormais à 40% sur le contrôle continu et à 60% sur les épreuves dites terminales, dont les épreuves de spécialités, la philosophie et le grand oral, passés en classe de Terminale.



La tenue en mars des épreuves de spécialités du bac, mise en place pour la première fois en 2023, avait suscité de vives oppositions. Ce calendrier avait été critiqué pour le développement d'un absentéisme et une démotivation de certains élèves au dernier trimestre. Gabriel Attal, ministre de l'Éducation nationale, a annoncé fin août le renvoi des épreuves de spécialités de mars à juin, une décision saluée par les syndicats.

Le reste du calendrier : le brevet prévu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024

Toujours selon ce calendrier, les épreuves écrites anticipées de français (écrit du bac français, pour les classes de première), auront lieu le matin du vendredi 14 juin 2024. Les dates de l'oral de français devront être fixées par les académies, entre le 24 juin et le 5 juillet 2024.

Les épreuves écrites du bac professionnel auront lieu quant à elles les 11 et 14 juin, puis du 18 au 21 juin et enfin du 24 au 26 juin 2024. Par ailleurs, les épreuves du second groupe (dites "de rattrapage") du bac général et technologique, ainsi que l'épreuve de contrôle du "bac pro", se dérouleront dans l'ensemble des académies jusqu'au jeudi 11 juillet 2024 inclus. Enfin, les épreuves du diplôme national du brevet auront lieu les jeudi 27 et vendredi 28 juin 2024.