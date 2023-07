Bac : l'examen de tous les records

Quel âge a le plus jeune candidat au bac ? Chaque année, on entend parler de candidats dont l'âge étonne ... Mais le record daterait de 2019 : un candidat âgé de 11 ans et 7 mois. Cette année, le plus jeune de la session a douze ans.

Le doyen des candidats a un âge très impressionnant. En effet, en 2015, c'est un vieux monsieur qui se présente à sa convocation. Marcel Masegosa, 93 ans, serait le doyen français du bac - même si le Dijonnais ne l'obtiendra finalement pas.

La meilleure note, celle qu’on aurait tous rêvé d’avoir ? Il n’y a pas forcément d’archives nationales des notes du baccalauréat, mais la note la plus haute trouvée par notre rédaction est : 21,39/20 (grâce aux options qui rajoutent des points dans la moyenne).

En tout cas, plus aucun record ne pourra être battu, parce que depuis 2020, un nouveau calcul de la note du bac fait que la moyenne maximale ne peut pas dépasser 20,3/20.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info