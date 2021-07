Bac 2021 : comment consulter les résultats ?

C'est l'heure du verdict pour les 700.000 candidats qui ont passé le baccalauréat cette année. Les lycéens pourront découvrir leurs résultats le mardi 6 juillet dès 8h30, soit en ligne, soit dans le centre de délibération indiqué sur leur convocation papier. Attention, l'heure de publication des résultats peut varier en fonction de votre série et de votre académie. L'immense majorité des résultats sont disponibles vers 10h.

Si vous choisissez de consulter vos résultats en ligne, des sites comme L'Internaute, Studyrama ou L'Étudiant afficheront si vous êtes admis ou non et avec quelle mention. Il vous suffira pour cela d'entre votre nom, diplôme et académie.



Pour rappel, le contrôle continu représentera au minimum 82% de la note finale des candidats au bac général et technologique, l'épreuve écrite de philosophie et celle du grand oral correspondant aux 18% restants. Pour ceux qui obtiendront une moyenne entre 8 et 9,99/20, ils devront passer les oraux de rattrapage qui se dérouleront du 7 au 9 juillet pour les recalés au baccalauréat ayant entre 8 et 9,99/20.