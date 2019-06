publié le 18/06/2019 à 09:50

Après la philosophie, lundi 17 juin, les candidats au baccalauréat planchent sur l'épreuve d'histoire-géographie. À 8 heures du matin, mardi 18 juin, les 743.594 candidats ont pu découvrir leur sujet.



Pour les deux séries littéraire et économique et sociale, l'épreuve est identique. Elle comprend deux sous-épreuves : une majeure - souvent l'histoire - et une mineure, composée d'une carte ou d'un document à expliquer. Pour les futurs bacheliers littéraires, le coefficient est de 4. Il est de 5 en ES. Pour les scientifiques, qui ont eu une heure de moins que leurs camarades, la note compte coefficient 3. Enfin, pour les séries technologiques, le coefficient est de 2.

"Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale", "Médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l'Affaire Dreyfus" en histoire ou encore "La Chine et le monde depuis 1949" ou "Les gouvernances européennes depuis le traité de Maastricht".... Les combinaisons de sujets possibles étaient multiples.

Série L et ES

Première partie : Histoire

Sujet 1 : Le Proche et Moyen-Orient, un foyer de conflits depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Sujet 2 : En vous appuyant sur les exemples étudiés au cours de l’année, vous traiterez le sujet suivant : médias et opinion publique dans les grandes crises politiques en France depuis l’Affaire Dreyfus.



Étude de documents : Géographie

Sujet : Les opérations de maintien de la paix dans le monde, reflet de l’organisation géopolitique du monde ?

Série S

Première partie : Histoire

Sujet 1 : La Chine et le monde depuis 1949.

Sujet 2 : La gouvernance européenne depuis le traité de Maastricht.



Deuxième partie : réalisation d'un croquis de géographie

Sujet : Une inégale intégration des territoires dans la mondialisation.

Série STMG

Première partie :

Questions d'histoire :

1) Justifiez l'affirmation suivante en vous appuyant sur deux exemples : "La fin de la guerre froide bouleverse l'Europe"

2) Nommez deux acteurs de l'anticolonialisme au lendemain de la Seconde Guerre mondiale.

3) Donnez l'année des événements suivants pour la Vème République :

a. Adoption de la constitution

b. Référendum sur l'élection du président de la République au suffrage universel

c. Première alternance

d. Début d'une période de cohabitation



Questions de géographie :

4) Proposez une définition de centre d’impulsion.

5) Caractérisez une firme transnationale.

6) Sur le fond de carte en annexe :

– Localisez et nommez (dans les cadres dessinés) deux départements Régions d'Outre-Mer ou Collectivités d'Outre-mer

- Localisez et nommez deux pays francophones (France exceptée)



Seconde partie : Le candidat traitera au choix un seul des quatre exercices

Exercice 1)

L'élection présidentielle, un enjeu majeur de la vie politique française

Exercice 2)

Les femmes dans la société française

Exercice 3)

Les migrations internationales

Exercice 4)

Transports et routes maritimes

Série ST2S

Première partie :

Questions d'histoire :

1) Citez, pour chacun des deux blocs de la Guerre froide, un personnage ayant joué un rôle majeur.

2) Définissez ce qu'est le Tiers-monde.

3) Expliquez ce qu'est la présidentialisation de la Vème République.



Questions de géographie :

4) Placez et nommez sur la carte en annexe et complétez la légende :

- Deux états francophones en dehors de la France

- Deux principaux ports mondiaux

- Deux villes mondiales

5) Expliquez le fonctionnement de la Nouvelle Division Internationale du Travail en vous appuyant sur un exemple précis.

6) Citez deux acteurs qui contribuent au rayonnement mondial de la France.



Seconde partie : Le candidat traitera au choix un des quatre exercices

Exercice 1)

Berlin, une ville dans l'histoire, de 1945 à nos jours.

Exercice 2)

L'Espagne : de la dictature à la démocratie et à l'intégration communautaire (1975 à nos jours).

Exercice 3)

Les migrations internationales.

Exercice 4)

Transports et routes maritimes.

Série STHR

Première partie :

Questions d'histoire :

1) Datez les événements suivants de la vie politique françaises :

-Election de François Mitterrand à la présidence de la République

-Début de la première cohabitation

-Réforme de l'élection du Président de la République au suffrage universel direct

-Nouvelle Constitution, début de la Vème République

2) Choisissez parmi les définitions suivantes, celle qui correspond à la Guerre froide.

a. Monde multipolaire dans lequel plusieurs puissances s'affrontent

b. Monde bipolaire dans lequel deux blocs, deux puissances s'opposent

c. Monde unipolaire dans lequel les Etats-Unis s'affirment comme "hyperpuissance"

3) Donnez deux caractéristiques du monde multipolaire qui émerge à la fin du XXème siècle.



Questions de géographie :

4) Citez quatre acteurs du tourisme international

5) Donnez un exemple qui montre l'intégration de la Chine dans la mondialisation

6) Localisez et nommez sur le fond de carte deux des trois grands foyers récepteurs de flux touristiques



Seconde partie : Le candidat traitera au choix un des quatre exercices

Exercice 1)

Les femmes dans la société française depuis 1945.

Exercice 2)

Mai 68 et les médias.

Exercice 3)

Habitudes et pratiques alimentaires dans le monde.

Exercice 4)

Migrations et migrants dans le monde.