publié le 06/07/2019

"Là, je suis parti pour avoir bac +5". Stepan Khanyan, a de quoi nourrir de grandes ambitions. Ce jeune lycéen de Caen vient de décrocher son baccalauréat ES (Économique et Social) avec la mention "très bien". Mais le jeune homme ne s'est pas arrêté là : il a obtenu la meilleure moyenne de son lycée avec 16,50/20.

Une réussite qui prend tout son sens lors que le bachelier évoque son parcours auprès de nos confrères d'Actu.fr : né à Erevan, capitale d'Arménie en 2001, il est arrivé avec sa mère en 2013 en Normandie, à la recherche d'une "vie plus stable".

"Quand je suis arrivé il y a 6 ans, je ne parlais pas du tout français. Ma mère a voulu que je sois dans une école avec uniquement des Français et elle a bien fait, parce que comme ça, j’ai pu apprendre très vite", confie celui qui qualifie la France de "grand pays". "Ma mère travaille, je travaille et on a de bons résultats. Quand tu travailles et que tu fais les efforts, tu as des récompenses", estime-t-il, encore sous le coup de l'émotion.

Son ambition : monter sa société

Comment le jeune homme voit-il désormais son avenir ? Dans un futur proche, Stepan compte d'abord fêter son diplôme avec ses amis et sa famille restée "au pays". Mais il a déjà une idée assez précise de ce qu'il veut faire plus tard : "Je souhaite monter ma boîte, une entreprise de vente en ligne. Il faut que je trouve le produit à vendre...". Et pour faire mûrir son projet, il devrait intégrer en septembre prochain une formation de gestion des entreprises.