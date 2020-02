Avec ses 8m2, la mairie de Saint-Germain-de-Pasquier est la plus petite de France

publié le 06/02/2020 à 13:26

Saint-Germain-de-Pasquier, un petit village d'environ 150 habitants, a la particularité de posséder la plus petite mairie de France. C'est une petite chapelle en brique rouge de 8 m², c'est grand comme une salle de bain.

Cette mairie figure au Guiness des Records. C'est la plus petite, mais elle fonctionne comme une grande. On y vote, on y débat, on s'y marie. Située au bord d'une route départementale, rien ne laisse penser que ce bâtiment est la mairie du village, à part le petit drapeau tricolore qui flotte sur le toit.

Un soir de conseil municipal, ils sont sept à table, serrés autour de l'édile Laurence Laffille. "Cette chapelle a été d'abord abandonnée, fut désacralisée puis le maire de l’époque, c'est-à-dire au début du XXe siècle, n'ayant pas de lieu pour accueillir le conseil municipal, a décidé d'en faire la mairie de village," explique la maire.

La fierté du village

Dans un si petit espace, tout a été pensé pour optimiser la place. "Ça a été un de mes prédécesseurs qui a fait aménager cette petite mairie par un architecte naval habitué aux petits espaces. D'ailleurs le bureau sur lequel nous sommes se rétracte lors d'un mariage, ça nous laisse un tout petit peu plus d'aisance," commente Laurence Laffille.

La mairie est devenue l’emblème des habitants. Pour Claudia Houlbert, 1ère adjointe, cette mairie plait pour "son côté unique. La plus petite mairie de France, nous sommes fiers et on n'en veut pas une plus grande." Mariages, papiers officiels, tout ce fait ici. Et les élus l'assurent, ils ne sont pas prêts de déménager.