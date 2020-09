Auvergne-Rhône-Alpes : des caméras thermiques testées dans trois lycées

publié le 02/09/2020 à 23:11

C'est la petite nouveauté de la rentrée 2020. Trois lycées de la région Auvergne-Rhône-Alpes se sont dotés de caméras thermiques pour prendre la température de leurs élèves à l'entrée de l'établissement et ainsi prévenir la reprise de l'épidémie de coronavirus.

Comme l'explique Le Parisien, le lycée René Descartes de Saint-Genis-Laval (Rhône), au sud de Lyon, s'est porté volontaire pour tester l'équipement, avec deux autres établissements de la région (Morestel en Isère et Lempdes dans le Puy-de-Dôme).

Les élèves volontaires peuvent passer devant la caméra et obtiennent leur température en trois secondes. En cas de température trop haute, l'élève doit se rendre à l'infirmerie, ses parents sont prévenus et doivent venir le chercher. Puis l'élève doit se faire dépister. Si le test est positif, le jeune est placé en quatorzaine et une enquête est effectuée pour identifier les cas contacts.