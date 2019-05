publié le 15/05/2019 à 10:05

Réserver une voie au covoiturage sur les autoroutes n'est pas une idée nouvelle. Mais elle fait désormais l'objet d'une étude concrète sur le terrain, avec une expérimentation unique en France, rapporte ce mercredi 15 mars le journal de Saône-et-Loire.



Depuis quelques jours, les Autoroutes Paris-Rhin-Rhône comptent systématiquement le nombre de personnes qui circulent dans chaque voiture à hauteur de Mâcon, sur l'autoroute A6, dans le sens Paris-Lyon. Une caméra filme l'avant des voitures, l'autre la partie latérale.

Pas question de faire de la reconnaissance faciale ou de flasher les plaques. L’objectif est de vérifier si on est capable de repérer les voitures à nombre d'occupants élevé (NOE). L'idée, à terme, serait de réserver une voie spécifique aux voitures occupées par deux passagers ou plus dans les zones périurbaines pour fluidifier le trafic et réduire la pollution.

Des arrêts de bus sur l'autoroute

Même objectif chez Vinci Autoroutes, où l'on envisage des arrêts de bus sur l'autoroute, explique Midi Libre. La société réfléchit à la création de parkings-relais à l'entrée des autoroutes ou des voies rapides pour que chacun puisse y laisser son véhicule individuel et prendre un véhicule partagé.



Cela permettrait de réduire le trafic et de rejoindre ainsi son lieu de travail plus vite. Aujourd'hui, rappelle le journal, les Français passent en moyenne 50 minutes par jour dans leur voiture pour les trajets domicile-travail. 88% des habitants des zones périurbaines utilisent leur véhicule pour aller travailler.