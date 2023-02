Selon le baromètre de l'"autosolisme" réalisé par Vinci Autoroutes et que vous dévoile RTL, la proportion de conducteurs roulant seuls sur leur trajet du quotidien est en hausse sur un an.

En effet, l'enquête réalisée entre mi-septembre et mi-novembre 2022 auprès de 700.000 véhicules, montre que ce chiffre grimpe de plus de 2 points par rapport à l'étude précédente réalisée un an auparavant, passant ainsi de 82,6% à 84,7%. "Cela malgré un contexte de forte inflation et de tension sur les prix des carburants", a noté l'enquête.

Les mesures, effectuées notamment grâce à l'aide de caméras vidéo, ont été réalisées le matin, en semaine, de 7h à 10h, aux abords des agglomérations. Le pic d'autosolisme atteint les 89% entre 7h et 8h, ce qui correspond majoritairement aux déplacements domicile-travail.

À l'échelle régionale, la quasi-totalité des sites observés connaît une hausse de l'autosolisme. Ce sont l'Île-de-France (+12%) et l'agglomération de Nantes (+6,1%) qui affichent la plus forte progression. C'est d'ailleurs dans cette dernière agglomération, sur l'A11, que le taux d'autosolisme est le plus élevé, atteignant désormais les 98,9%, suivi par le secteur de l'A64 à Toulouse et Tours sur l'A10 avec un peu plus de 90%.

Au final, sur 11 agglomérations observées, une seule - celle de Toulon - enregistre une amélioration avec un taux de véhicules transportant un seul passager en baisse, de 81,2% à 77,4%.

