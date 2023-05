Auto : vérifier sa batterie, un geste important

Vérifiez votre batterie, de loin la première cause de panne

On a déjà tous vécu cette mauvaise expérience : la voiture qui ne démarre pas. Peu d'automobilistes vérifient l'état de la batterie de leur véhicule, que ce dernier soit neuf et bardé d'électronique, d'occasion, hybride ou encore électrique. Chaque hiver, les batteries sont mises à l'épreuve du froid et perdent de leur puissance. Conséquence : les pannes se multiplient.

Pour éviter pareil désagrément, la (bonne) idée n'est pas forcément d'aller chez le garagiste. Il faut mieux acheter un petit chargeur qui va redonner un bon coup de boost à votre batterie. Son coût ? Entre 70 et 150 euros dans le commerce.

L'investissement vaut le coup. En rechargeant régulièrement votre batterie, vous pouvez multiplier sa durée de vie par 3 ou 4. Et ainsi réaliser des économies. Quand on sait qu'une batterie neuve coûte facilement 200 euros...

