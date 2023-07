Auto : nos conseils pour bien respecter les distances de sécurité

Pour ce dimanche, en raison de la forte circulation, on craint le phénomène du petit train : des véhicules qui se suivent de trop près et en cas de coup de frein brusque, c'est le carambolage. Cela représente plus d'un quart des accidents sur autoroute, où les distances de sécurité sont rarement respectées. Avec un chiffre à retenir : vous devez respecter au minimum 2 secondes d'écart avec la voiture qui vous précède.

Sur autoroute, à 130 km/h, ces 2 secondes représentent 75 mètres, soit la distance qu'il vous faut pour freiner en cas d'urgence. Cela correspond a 2 bandes blanches situées sur le côté droit. Mais il y a une autre astuce, qui consiste à prononcer le nom d'un animal tout en prenant un repère sur la route. "Vous dites soit un éléphant soit un crocodile pendant 2 secondes", explique Anne Lavaud, déléguée générale de la prévention routière.



Sachez qu'en cas de non-respect de la distance de sécurité, vous risquez un PV de 135 € et un retrait de 3 points. Donc pour éviter cela et respecter les 2 secondes, on répète : un crocodile, deux crocodiles... Ludique, et en plus on peut faire participer les enfants.

