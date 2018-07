publié le 27/04/2016 à 11:28

Attentats de Paris: Salah Abdeslam a été remis à la France

Salah Abdeslam, seul survivant des commandos des attentats de Paris, a été transféré de Belgique en France, où il sera présenté "dans la journée" à des juges d'instruction en vue de sa mise en examen, ont annoncé mercredi les autorités judiciaires des deux pays.



Ce suspect-clé des sanglants attentats de Paris est arrivé mercredi sur le territoire national" et "sera présenté dans la journée aux magistrats instructeurs en vue de sa mise en examen", précise dans un communiqué le parquet de Paris, ajoutant qu'il va requérir son placement en détention provisoire.



Abdeslam a été transféré par voie aérienne sous escorte du GIGN, unité d'élite de la gendarmerie française, ont précisé des sources proches du dossier.



Agé de 26 ans, né à Bruxelles mais de nationalité française, Salah Abdeslam avait été arrêté le 18 mars à Molenbeek, commune de la capitale belge où il a grandi, après quatre mois de cavale. Les autorités françaises avaient délivré un mandat d'arrêt européen dès le lendemain pour qu'il soit transféré en France.



Il est soupçonné d'avoir joué au moins un rôle-clé dans les préparatifs des attentats de Paris, qui ont fait 130 morts et plusieurs centaines de blessés le 13 novembre.



C'est lui qui a loué deux des trois véhicules utilisés au soir des attaques, dont la Polo noire retrouvée devant le Bataclan, et une planque à Alfortville (val-de-Marne), d'où sont partis certains des tueurs le 13 novembre.



Il a conduit en voiture les trois kamikazes qui se sont fait exploser aux abords du Stade de France, pendant que des dizaines de milliers de personnes, dont François Hollande, assistaient à une rencontre de football entre la France et l'Allemagne.



Lors de son premier interrogatoire en Belgique, il avait affirmé avoir fait machine arrière, alors qu'il aurait été missionné pour se faire sauter lui aussi au Stade de France.



Représenté jusqu'à présent par l'avocat belge Sven Mary, il sera défendu en France par le ténor du barreau lillois Frank Berton, célèbre notamment pour avoir défendu des accusés d'Outreau ou Florence Cassez.

La ministre du Travail, Myriam El Khomri, a estimé que la tendance à la baisse du chômage sur ces trois derniers mois était le signe qu'une "inversion" de la courbe était "en cours", et qu'elle allait "se battre" pour que cette évolution soit "durable".



Interrogée sur l'amorce d'une inversion de la courbe du chômage, la ministre a répondu "qu'on peut dire en effet que cette inversion est en cours si on regarde la tendance" sur les trois derniers mois, à savoir -49.500 demandeurs d'emplois depuis janvier.



"Nous allons dans le bon sens. C'est une évolution positive, nous n'avons jamais été aussi près, et mon travail c'est de me battre au quotidien pour qu'elle soit durable", a-t-elle ajouté.



Le chômage a enregistré une baisse spectaculaire en mars, de -1,7%, soit -60.000 demandeurs d'emplois sans aucune activité, du jamais vu depuis les années 2000.



La baisse sur le premier trimestre, jugée plus significative étant donné la volatilité des chiffres mensuels, n'avait, elle, pas été observée depuis 2010-2011.



