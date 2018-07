et AFP

publié le 29/09/2016 à 10:54

Un hommage national sera rendu à toutes les victimes de l'attentat du 14 juillet à Nice, a annoncé la secrétaire d'État aux victimes Juliette Méadel, dans une interview parue jeudi 29 septembre dans le quotidien régional Nice-Matin. François Hollande sera présent. L'événement devait se tenir vendredi 14 octobre mais les intempéries dans le Sud ont conduit Christian Estrosi à annoncer son report, dès jeudi.



"Le 14 juillet dernier, l'horreur s'est abattue sur la ville de Nice. 86 personnes sont décédées et il y a eu plusieurs centaines de blessés. Les victimes et associations souhaitaient qu'un hommage national soit organisé à Nice. Trois mois donc, jour pour jour, après l'attentat, le 14 octobre prochain, l'hommage national aux victimes sera organisé à l'initiative de l'association 'Promenade des Anges : 14 juillet'. L'association souhaitait qu'il soit organisé dans un endroit propre au recueillement, ce sera très vraisemblablement, donc, sur la colline du Château", un belvédère du Vieux Nice, a expliqué la secrétaire d'État.

Cet hommage constitue une première : ce sera la première fois qu'un hommage national sera décentralisé et n'aura pas lieu à Paris. 86 personnes avaient trouvé la mort à Nice, le 14 juillet dernier, et plus de 400 autres avaient été blessées, lors de cet attentat revendiqué par l'État islamique.