publié le 29/10/2018 à 07:42

Nos synagogues sont-elles bien protégées ? La question se pose après l'attentat antisémite dans une synagogues de Pittsburgh qui a fait 11 morts et 6 blessés. Un drame qui a profondément touché la communauté juive en France.



"C'est un sentiment de solidarité, de soutien à toutes ces familles", assure sur RTL Joël Mergui, président du Consistoire central israélite de France. "Comme nous connaissons la haine antisémite en France depuis un certain nombre d'années (...) nous nous sentons encore plus concernés par ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis", souligne-t-il.

Après la fusillade de Pittsburgh, le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner a annoncé un renforcement de la sécurité devant les synagogues. Une nécessité pour Joël Mergui. "C'est difficile de penser que nous devons vivre sous protection. C'est difficile de penser que dans notre pays, comme aux États-Unis et comme dans d'autres pays du monde, on doive se protéger, mais c'est nécessaire."

Joël Mergui espère désormais être reçu rapidement au ministère de l'Intérieur pour revoir "le dispositif de sécurité de l'ensemble de nos synagogues, de nos lieux de culte et de nos écoles".