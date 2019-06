publié le 18/06/2019 à 13:56

Édouard Philippe a présenté ce mardi 18 juin la réforme de l'assurance chômage après que le gouvernement a repris la main faute d'accord avec les partenaires sociaux. Le Premier ministre a dévoilé les nouveaux contours de celle-ci avec notamment les nouvelles règles d'indemnisation et les bonus-malus pour les contrats courts.



François Asselin, président de la CPME, peine à se réjouir de l'annonce du bonus-malus, censé lutter contre les contrats courts dans sept secteurs d'activité : "Nous avons toujours considéré à la CPME avec des éléments très concrets et factuels que la mise en place de ce bonus malus ne répondrait pas à l'objectif des contrats courts et aurait des dégâts collatéraux".

Actuellement, les contrats à durée déterminée (CDD) de moins d'un mois constituent plus de 80% des embauches. Cela accentue donc la précarité de l'emploi pour les salariés selon le président de la CPME : "Je ne pense pas que le système des bonus-malus va répondre à l'inflation des contrats courts. Dans le secteur de l’hôtellerie par exemple, il faut avoir des mesures incitatives pour que vous puissiez signer des CDI lorsque la personne ne veut accepter qu'un CDD".

"Lorsqu'un contrat court voir ultra court s'adresse tout le temps à la même personne de façon récurrente, il faut que l'employeur et le salarié puisse se dire la vérité", estime François Asselin, qui développe ensuite des idées pour lutter contre le phénomène de l'inflation des contrats courts : "C'est à dire que soit il y a un CDI à la clé, soit on doit quitter l'entreprise. C'est ce que nous avions proposer à la CPME".