Assumer la fin de vie d'un parent défaillant

publié le 05/05/2020 à 02:26

Jenifer a reçu un appel hier de l'hôpital dans lequel vient d'entrer son père en fin de vie. Elle ne le connaissait pas, elle n'a eu des nouvelles de lui que quelques fois depuis le début de sa vie. Elle a donc appris qu'elle avait un demi-frère et une demie-sœur. Aujourd'hui, Jenifer se pose plein de questions sur les responsabilités possibles qu'elle va devoir assumer, alors que on père n'a jamais assumé son rôle de père envers elle.

Marie-Eve habite dans un village reculé d'Irlande. Seule depuis septembre, elle s'occupe de sa fille, travaille et ne voit presque personne. La perspective du déconfinement rendait la vie plus facile. Mais il y a quelques jours, le gouvernement irlandais a annoncé qu'il allait repousser son confinement jusqu'au milieu de l'été. Une annonce que Marie-Eve a l'impression que quelque chose s'est cassé en elle.

Anne est médecin anesthésiste en réanimation. Elle a été touchée par le Covid-19. Après 2 semaines d'hospitalisation, elle a du reprendre le travail. Normalement, la Sécurité Sociale doit prendre en charge les soins car c'est une maladie professionnelle. Mais il y a 2 jours, on a dit à Anne que ses soins seraient à sa charge malgré le fait qu'elle l'ait attrapée au travail.

Maya a deux filles de 7 et 4 ans. Depuis l'arrivée de la seconde, mère et filles dorment dans le même lit pour calmer l'angoisse des petites. Maya n'arrive pas à mettre un peu plus de distance avec ses filles. Ce lien particulier trouve ses raisons dans l'histoire de Maya, qui attend une opération du cœur.

Dans "Parlons-Nous" entre 22h et 0h30, la psychologue Caroline Dublanche recueille les confidences des auditeurs de RTL.



