Relation mère-fils : un lien unique et particulier

Claudine à un fils unique de 32 ans. Il s'est marié en 2014. Depuis, elle n'a plus de nouvelle de lui. Mais elle n'est pas la seule. Son père, ses grands-parents, ses amis, il s'est éloigné de tout le monde. Il arrivé à Claudine de croiser son fils par hasard. Et bien qu'il lui présente ses excuses, il ne la rappelle pas par la suite. Elle se demande si un jour, son fils, avec qui elle avait une relation fusionnelle, reviendra la voir un jour.

Camille est la dernière petite-fille d'Yvette qui a témoigné hier. Elle souhaitait passer un petit mot car elle a été nourrie par les émissions de Caroline Dublanche depuis son plus jeune âge.

Maxime toujours voulu faire ses preuves dans le monde professionnel. Il s'inflige une pression énorme et est très exigent avec ses collègues.Il s'est même isolé de ses amis et de sa vie sociale. De plus, il a perdu sa mère il y a 2 ans. La seule personne qui l'écoutait sans le juger. Maxime sent qu'il doit changer quelque chose chez lui car il n'aime pas son attitude.

Sidi a une chienne de 6 ans qui s'appelle Ila. Passionné par le dressage, il a commencé à dresser sa chienne repérer les fuites de gaz. Aujourd'hui, elle reconnait plus de 150 molécules, dont celles du cancer du sein et de la prostate. Sidi et Ila ont été appelés par un laboratoire étranger pour effectuer des tests à propos du Covid-19.

