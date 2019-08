publié le 15/08/2019 à 11:07

Que faire le 15 août ? Ce jour tombe souvent bien, en plein été, car il permet aux juillettistes de profiter d'un congé supplémentaire. Certains lieux publics sont fermés aujourd'hui, mais pas de panique, il y a de quoi s'occuper à Paris.

Les amateurs de shopping peuvent profiter de la journée pour faire les magasins, la plupart des grandes enseignes de la capitale sont, en effet, ouvertes. Le BHV du Marais, le Carrousel du Louvre, le Forum des Halles, Bercy Village, Citadium Caumartin, les Galeries Lafayette Haussmann, ainsi que les centres commerciaux de Beaugrenelle, Italie 2 et Saint-Lazare accueilleront les visiteurs toute la journée. Pour faire les courses, vous pouvez également vous rendre dans plusieurs épiceries et supermarchés près de chez vous.



Les amateurs de culture ne sont pas non plus en reste, presque tous les musées et monuments parisiens sont accessibles en cette journée d’Assomption. L'occasion de visiter la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, le Jardin d’Acclamation, le Louvre ou le musée Grévin. La Ville de Paris a publié une liste exhaustive des lieux visitables ce jeudi, il n'y a que l'embarras du choix.

La Fête des Loges et la Fête des Tuileries sont également ouvertes, ainsi que la plupart des parcs et des canaux, pour tous ceux qui veulent sortir profiter du soleil.

Pratiquement rien n'est fermé dans la capitale ce 15 août. S'il faut bien évidemment vérifier les horaires avant de partir, vous ne devriez pas avoir trop de mal à trouver une activité pour profiter pleinement de votre jour férié.