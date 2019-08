publié le 15/08/2019 à 12:24

Le 15 août est une date importante dans le calendrier chrétien. Cette journée commémore la montée au ciel de la Vierge Marie, mère de Jésus Christ. Partout dans le monde, les catholiques vont célébrer l'Assomption. À Lourdes, dans les Pyrénées, des milliers de pèlerins sont attendus pour l'occasion. La petite commune du sud de la France est réputée pour les vertus miraculeuses de sa source, qui soignerait les maladies incurables.

Depuis le XIXe siècle 70 miracles ont été reconnus à Lourdes par les hautes autorités de l'Église catholique. Pierre angulaire de cette religion, ils sont soumis, avant validation, à des examens approfondis.



Un miracle "n'est certainement pas de la magie", expliquait, en 2015, Christophe Henning, conseiller éditorial au magazine Le Pèlerin, au micro de RTL. Pour les catholiques, "c'est un signe qui vient renforcer la foi et la confiance en Dieu. C'est une guérison inexpliquée, dans laquelle l'Église reconnaît l'intervention de Dieu", avait-il ajouté.

Mais quelles sont les procédures pour reconnaître les miracles ? Il y a deux grandes étapes : premièrement, une commission médicale, détachée de l'Église, doit reconnaître que le potentiel miraculé était bien malade et qu'un rétablissement inexpliqué, durable et complet a eu lieu.

La seconde phase est plus spirituelle, la personne guérie entre dans son diocèse et doit prouver à l’évêque que Dieu est intervenu dans sa vie. Un processus long et fastidieux. En 2018, l'Église a reconnu un soixante-dixième miracle à Lourdes, 10 ans après qu'il soit survenu.