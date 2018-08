publié le 15/08/2018 à 05:44

En ce 15 août, ceux qui ne sont pas en vacances ont peut-être la chance de ne pas se rendre au travail. Et pour cause, c'est l'un des onze jours fériés que compte la France. Une date liée à la religion catholique puisqu'elle correspond à l'Assomption : la montée de la Vierge Marie au ciel. La mère de Jésus, comme tout un chacun n'est pas morte physiquement, mais est entrée directement dans sa gloire céleste.



C'est en 1638 que le roi Louis XIII décide de rendre la date fériée. Il souhaite ainsi remercier la Vierge, puisque son souhait d'avoir un fils s'est réalisé. L'enfant que son épouse Anne d'Autriche et lui attendent sera le futur Louis XIV.

Si l'Église catholique a fixé l'Assomption à cette date c'est aussi une question de symbole. Le 15 août se situe au beau milieu de l'été, au moment des moissons, là où la terre est fertile. La fécondité rappelle bien sûr Marie. C'est d'ailleurs le 15 août que l'on célèbre les Marie.