Serrurier, plombier : les limites du devis obligatoire

publié le 31/03/2017 à 08:20

À partir de ce samedi 1er avril prochain, les plombiers et les serruriers devront remettre aux clients, un devis personnalisé, même en cas d’urgence. Auparavant, pour les dépannages d’urgence, en cas de fuite d’eau ou une porte bloquée, le devis était recommandé, mais pas obligatoire. Cette mesure a pour objectif de mettre fin aux mauvaises surprises lorsqu’un client manque de s’évanouir au moment de découvrir sa facture après une porte claquée ou un dégât des eaux.



"Malheureusement, ça ne va pas régler les principaux problèmes du secteur, qui sont qu’on trouve un bon nombre d’arnaqueurs qui font fi de toutes ces règles, comme ils font fis de toutes les règles légales depuis bon nombre d’années", prévient Nicolas Godefroy, responsables juridiques à l’UFC Que Choisir. Il y a en moyenne 8.500 plaintes par an en France. C'est deux fois plus que les nombres de contentieux concernant les garagistes, par exemple

"On voit que toutes les mesures qui ont été prises jusqu’à présent n’ont pas bien fonctionné", poursuit le porte-voix de l’association de consommateurs. Selon lui, la mise en place d’une "liste blanche des professionnels", répertoriant des artisans de confiance, permettrait d’éviter les arnaques.