publié le 17/07/2017 à 15:03

"Un énorme gâchis". La ministre de l'Enseignement Supérieur Frédérique Vidal ne mâche pas ses mots lorsqu'elle évoque la plateforme informatique d'admission post-bac (APB). Alors qu'ils ont été reçus, parfois avec mention, aux épreuves du Baccalauréat, 87.000 bacheliers ne sont toujours pas inscrit dans une université, malgré avoir renseigné leurs souhaits sur la plateforme d'APB.



Interrogée sur France Inter lundi 17 juillet, la ministre a dénoncé une "situation injuste et qui n'a aucun sens". Elle a également annoncé qu'une vaste concertation commençait ce lundi pour "trouver rapidement des solutions pour la rentrée 2018". Présidents d'universités, syndicats étudiants, fédérations de parents d'élèves... Une vingtaine d'acteurs de l'enseignement supérieur sont conviés à la réunion, afin de discuter de la mise en place d'un "prérequis" avant l'entrée à la fac et pour réduire le taux d'échec en licence.



La suppression du tirage au sort

Parmi les questions qui seront posées aux acteurs de l'enseignement supérieur, figure la problématique du tirage au sort. Pour la ministre, la question est déjà tranchée : "Le tirage au sort, c'est fini en 2018, je m'y suis engagée", a promis Frédérique Vidal.

Plusieurs filières utilisent en effet cette méthode lorsque la demande dépasse les capacités d'accueil de l'établissement. Une loterie que la ministre ne soutient pas : "Le tirage au sort fait que des étudiants dont a priori, on pense qu'ils auraient toutes les chances de réussir dans une filière n'y ont pas accès et que d'autres dont on sait qu'ils ont très peu de chances de réussir y ont accès.Il faut qu'on soit en capacité de donner une réelle information aux étudiants y compris sur leur probabilité de réussir".



Les universités font face à une hausse de la démographie depuis plusieurs années avec en moyenne 40.000 étudiants supplémentaires par an.