Animaux : l'histoire méconnue de Félix le chat

C'est en 1913, aux USA, qu'est né l’ancêtre de Félix le Chat. Il s’appelait Krazy Kat, et il a pris vie sous le trait de crayon d’un dessinateur de BD, George Herriman. Les aventures farfelues du personnage rencontrent un tel succès qu’elles sont vite adaptées au cinéma et à la télévision.



En 1926, c’est un autre dessinateur, Otto Mesmer, reprend les traits de ce personnage et décide de le rebaptiser Félix le chat, en lui faisant prendre l’allure d’un personnage bien sympathique et chaleureux. Félix le chat a deux préoccupations dans la vie : trouver de quoi subsister et un toit pour la nuit.





En terme de bande dessinée, Félix le Chat a été le premier et le plus populaire des héros félins au début du XXe siècle. Et pas uniquement aux USA. En Europe également, car il a été la vedette de très nombreux courts-métrages. L’académicien Marcel Brion déclare même en 1928 : "Félix n’est pas un chat, c’est le chat". Et le premier chat envoyé dans l’espace en 1963, en l’occurrence la première chatte car c’était une femelle, s’appelait Félicette, en référence à Félix le chat.



Félix le chat détrôné par une souris !

La gloire de Félix le chat s’est éteinte avec l’avènement du cinéma parlant. Félix a eu du mal à s’adapter à des dialogues car son personnage vivait plutôt à travers le comique de situation propre au cinéma muet. Et en plus, comble pour un chat, il s’est fait voler la vedette par... une souris, Mickey Mouse, qui est né en 1928 chez Disney.



Mais Félix le Chat a de nouveau survécu à travers la bande dessinée. Il a été le héros de nombreux albums traduits dans le monde entier.

Un autre dessinateur a voulu créer un rival à Félix le chat, dans les années 60 : il s’appelait Fritz the Cat, tout l’inverse de Félix, un chat dépravé, drogué, obsédé sexuel, voleur, sociopathe et meurtrier. Deux films d’animation ont été tirés de ces planches de BD, et ils ont été interdits aux moins de 18 ans car considérés comme pornographiques.



L’image de Félix le chat est toujours utilisée aujourd’hui à travers une marque d’aliments pour chats du même nom, et un artiste mondialement connu vient d’associer son image et d’écrire un titre musical célébrant la joie d’être un chat, sous les traits de Félix. Ce n’est autre que Robbie Williams, un amoureux des chats, dont le titre est It’s great to be a cat.





L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info