Comment mieux comprendre nos animaux ?

publié le 01/11/2018 à 07:00

Si nous sommes habitués à certains sons et comportements de nos animaux, il n'est pas toujours aisé de les traduire et de décrypter avec justesse leurs besoins. La tendance à l'anthropomorphisme (leur attribuer des réactions humaines) est grande et peut fausser notre perception de nos compagnons à 4 pattes. Ce qui est pourtant essentiel pour vivre en belle harmonie à leurs côtés. Comment communiquer avec eux et réussir à interpréter leurs réactions ? Que nous apprend l'éthologie (l’observation et l'analyse de l'attitude des espèces) ?





Invités

- Dr. Anne-Claire Gagnon, vétérinaire, comportementaliste et journaliste auteur de Soyez chat - 40 leçons de sagesse féline (Editions Larousse)



- Camille Genissel, coach animalier et fondatrice d'un centre de formation pour futur éducateur

Soyez chat - 40 leçons de sagesse féline

Vous souhaitez témoigner ?

Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse onestfaitpoursentendre@rtl.fr (ou ici).