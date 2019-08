publié le 23/08/2019 à 09:33

Alors que l'Amazonie est touchée par des incendies, Luc Jacquet se dit "consterné". Le réalisateur engagé, de La marche de l’empereur et Il était une forêt, parle d'un "sentiment d'impuissance effroyable". "Au fond, tout ce qui se passe là était prédit par les scientifiques", il cite les rapports du GIEC, "vous allez vous percevoir qu'ils prédisaient déjà des incendies de forêts".

"Malheureusement on est en train de suivre un partition qui est déjà écrite (...) quand notre humanité va-t-elle se prendre en charge ?", demande le réalisateur. "Ces forêts sont une zone de biodiversité absolument phénoménale, un stockage de carbone phénoménal c’est là que les grands processus de régulation du climat se font".

"C’est pas seulement des arbres qui brûlent c’est tout un écosystème, c’est toute une chaîne d’êtres vivants qui est en train de disparaître. Il va falloir des siècles pour les reconstruire, ils vont se reconstruire tout seul, sauf qu'il n'y aura plus d'humanité".

Selon Luc Jacquet, il s'agit là du bien commun de l’humanité que de protéger l'Amazonie et "faire comprendre que l’écologie c’est protéger la maison dans laquelle on vit" et "pas seulement protéger les petits oiseaux". "Nous ne pouvons pas nous extraire de cette planète, nous en faisons partie", souligne le réalisateur.