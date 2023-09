Alex Vizorek : "Le Touquet, c'est le coupe-gorge des Hauts-de-France, on le surnomme Chticago"

En ce mardi 26 septembre, Alex Vizorek a commenté l'ouverture d'un nouveau commissariat dans une ville touchée par l'insécurité... ou pas : " Le Touquet en avait bien besoin ! Clairement, c'est LE coupe-gorge des Hauts-de-France, d’ailleurs, c’est simple, Le Touquet est surnommée Chticago, tellement la corruption, la drogue et les cartels dirigent. Pour vous dire, Bernard de la Villardière ne veut plus aller à Medellin, il veut aller dans le Pas-de-Calais ! ", ironise l'humoriste.

De plus, le chroniqueur a réagi à l'annonce du ministre des Transports, Clément Beaune, ce mardi matin, qui prévoit d'abandonner plusieurs projets de construction d'autoroutes en France. Alex Vizorek est heureux d'apprendre cette nouvelle : "Alors ça, si ce n'est pas une info complétement dingue : Clément Beaune est ministre" s'amuse-t-il. Avant d'exprimer son avis sur la déclaration du président, qui a expliqué "aimer la bagnole" : "Oui, mais ça pollue et c’est dangereux, alors Clément Beaune l’a dit, il veut « plus de rails et moins de routes ». On a un peu l’impression que c’est Pierre Palmade qui lui trouve ces punchlines", s'est-il esclaffé.