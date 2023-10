Alex Vizorek explique pourquoi Gérald Darmanin veut sanctionner les selfies des policiers avec Jordan Bardella

Gérald Darmanin a demandé à l'administration de prendre des sanctions envers des policiers qui ont pris un selfie avec Jordan Bardella. Alex Vizorek est revenu sur cet épisode avec dérision.

Il fait preuve d'empathie pour le ministre de l'Intérieur : "Je me mets à sa place à Gérald, c’est vexant pour lui, les policiers, c'est comme ses enfants … Mais eux, ils préfèreraient être adoptés par Jordan et Marine", ironise l'humoriste.

Le chroniqueur n'hésite pas à comparer cette photographie à d'autres personnalités publiques : "C’est comme si le fils de Lionel Messi lui disait qu’il rêve d’avoir le maillot de Cristiano Ronaldo. C’est comme si la fille de Beyoncé disait à sa mère que Rihanna était plus jolie. C’est comme si les enfants de Philippe Caverivière me trouvaient plus drôle que lui" tacle Alex Vizorek.

Par ailleurs, le Belge a commenté une autre nouvelle : selon l'Organisation mondiale de la santé, les plus de 65 ans seraient plus nombreux en Europe que les moins de 15 ans en 2024. De quoi réjouir l'humoriste : "Yepaa ! Allez, champagne ! C'est bon ça ! Ça fait hyper plaisir !". En effet, selon lui, "ça veut dire que l’audience de RTL va exploser". De quoi rendre heureux le chroniqueur.

