Alex Vizorek : "Emmanuel Macron veut nous parler toutes les semaines"

L'allocution télévisée du président de la République ce jeudi 12 octobre à 20h est dans le viseur d'Alex Vizorek. L'humoriste trouve qu'Emmanuel Macron "veut nous parler toutes les semaines". "Quand il dit qu’il est à l’écoute des Français, ce n'est pas vrai, la vérité, c’est qu’on est à l’écoute du président", relève le chroniqueur.

Il s'est également amusé à imaginer à quoi pourrait ressembler le discours du chef d'État. Selon lui, il pourrait s'apparenter à cela : "Françaises, Français, mes chers compatriotes. Ce conflit israélo-palestinien, qui aurait pu le prédire ?", ironise l'humoriste, qui va enchaîner les allusions à d'anciennes phrases (souvent raillées) du chef de l'État.

"La dernière fois que je me suis occupé d’un conflit, c’était la Russie. Je ne dirai pas que c’est un échec, ça n’a pas marché. J’ai passé trois coups de fil à Vladimir Poutine, et ça n’a rien changé ! Je vais donc très vite appeler ce monsieur Hamas", taquine le Belge.

Dans un autre registre, il a commenté l'engagement de l'ancien entraineur du PSG, Christophe Galtier, au Qatar, dans le club de football d'Al-Duhail : "C'est malin de la part de Christophe Galtier qui sera jugé le 15 décembre pour des accusations de racisme. Il a un argument en or : après le fameux 'Je ne suis pas raciste, j’ai une amie plus noire' de Nadine Morano, Galtier va pouvoir nous dire : 'Je ne suis pas raciste, j’entraine des Arabes' ", suggère Alex Vizorek non sans ironie.

