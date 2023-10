Alex Vizorek dévoile les prénoms qui auraient les QI les moins élevés

Selon une étude, en fonction de votre prénom, votre QI peut être plus bas que la moyenne. Une information qui a fait réagir Alex Vizorek, qui dévoile ces fameux prénoms avec dérision : "À la première place, Jonathan, avec un QI autour de 80. (…) On pense à Jonathan Daval. C'est vrai que quand on le voit, on ne se dit pas tout de suite que c'est lui qu'il faut prendre dans son équipe au Trivial Pursuit".

La liste se poursuit avec "Adeline, Sarah, Hervé, Manuel - On salue Manuel Valls ! Et ça, on aurait pu s'en douter… Louise, Emma, Olivier. En 9ᵉ position, il y a Caroline", et "en 10ᵉ... avec un QI moyen de 87, Julien". De quoi inspirer le Belge pour taquiner l'animateur de RTL Bonsoir, Julien Sellier : "Ce qui tend à prouver qu'en France, ce n'est pas toujours le plus malin qu'est le chef" ironise l'humoriste.

Les alertes à la bombe se multiplient en ce moment en France, ce qui inquiète Alex Vizorek. L'humoriste se remémore l'époque où il était au collège : "La seule explosion qu'on pouvait craindre en classe, c'était celle d'un furoncle d'un petit camarade, une sécrétion de sébum un peu excessive.(…) C'est vrai qu'on était très attentif aussi aux personnes qui étaient susceptibles de se faire sauter. Mais ça, c'était à cause de nos hormones d'adolescents qui nous travaillaient en regardant les filles de l'année du dessus, mais ce n'était pas du terrorisme".

