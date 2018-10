publié le 01/10/2018 à 10:42

Que se passe-t-il dans les environs de Druillat, un village de l'Ain ? Sept naissances de bébés sans bras ou main, c'est 58 fois plus que la normale, selon l'enquête d'Emmanuelle Amar, épidémiologiste.



La directrice générale du Registre des malformations congénitales en Rhône-Alpes (Remera) a repéré ce phénomène. Entre 2009 et 2014, sept enfants sont nés sans bras ou sans main autour de Druillat, dans un rayon de 17 kilomètres. "Pour tous ces bébés, il s'agit de la même déformation", affirme-t-elle au micro de RTL, "il manque un bras à différent niveau, de la main ou du coude".

"Ces enfants sont en très bonne santé (...) et ces malformations ne sont jamais associées à des anomalies génétiques", confie Emmanuelle Amar. L'épidémiologiste s'est lancée dans une grande enquête avec beaucoup d'entretiens avec les mères des sept bébés. Cela n'a abouti à aucune explication pour ce phénomène. "Tous leurs dossiers ont été vus par plusieurs experts et tout ce que l'on peut dire c'est que le hasard ne peut pas être la cause de ces malformations".

Un des seuls points communs à tous ces enfants qui permettrait de trouver une réponse : ils sont nés en milieu rural. Mais concernant l'influence de pesticides utilisés dans les champs, "cela reste une hypothèse", selon Emmanuelle Amar.