Agression de Kenzo : "Le pire n'est pas d'avoir été bousculé mais d'avoir vu jouer Ajaccio", raille Caverivière

Marylise Léon, secrétaire générale adjointe de la CFDT, est restée pour la chronique Philippe Caverivière, mardi 6 juin, date de la 14e journée de mobilisation contre la réforme des retraites. L'humoriste fait face à un dilemme : "Il y a la tentation de faire grève pour faire plaisir à l’invité et puis il y a le côté un peu con de se faire virer à 4 semaines de la quille".

Marylise Léon succédera véritablement à Laurent Berger le 21 juin prochain. "Vous allez donc fêter votre nouveau job en écoutant des rastas blancs reprendre Could you be loved de Bob Marley en tapant sur des boites de Pringles", a-t-il plaisanté.

Philippe Caverivière est revenu sur l'agression par des supporters lors d’un match contre l’OM de Kenzo, 8 ans, atteint d'un cancer au cerveau. "La différence entre l’alpiniste et le connard c’est qu’à un moment : l’alpiniste, il est bloqué, il ne peut pas aller plus haut, le connard lui repousse sans cesse les frontières de l’impossible : malmener un enfant malade. Là on dépasse tout", a-t-il affirmé.

"Le pire, pour le petit Kenzo ce n'est pas d'avoir été bousculé par des imbéciles, mais d'avoir vu jouer Ajaccio", a raillé l'humoriste. "On embrasse le petit Kenzo et sa famille. Courage à lui pour son vrai combat", a conclu Philippe Caverivière.

L’actualité par la rédaction de RTL dans votre boîte mail. Grâce à votre compte RTL abonnez-vous à la newsletter RTL info pour suivre toute l'actualité au quotidien Je créé mon compte Se connecter S’abonner à la Newsletter RTL Info