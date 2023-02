Affaire PPDA : la sortie polémique d'un livre, l'auteur réagit sur RTL

Ce mercredi 8 février, la sortie en librairies du livre PPDA, Le prince noir, de Romain Verley, a été agité. Lundi 6 février, l'une des femmes qui accusent Patrick Poivre d'Arvor a assigné en justice Fayard, l'éditeur de l'ouvrage, pour "atteinte à la vie privée".

La plaignante a accusé l'auteur d'avoir rendu public le récit détaillé de son viol, en puisant dans les extraits de son audition par la police en mars 2021, sans lui avoir demandé au préalable son accord. Elle avait seulement participé à une émission collective organisée par Mediapart, sans avoir évoqué, face caméra, les faits pour lesquels elle a porté plainte en juin 2021.

Comme l'a rapporté Le Parisien, cette dernière a demandé la suppression des extraits concernés, "sous astreinte de 500 euros par jour de retard". Le but : "Protéger sa vie privée et son entourage familial et professionnel".

Pour la justice, "ce livre participe au débat public"

Par ailleurs, une dizaine des victimes de PPDA, citées dans le livre, se sont dites "consternés" par le travail du journaliste. Finalement, le recours déposé a été rejeté mardi 7 février, dans la soirée, par le Tribunal de grande instance de Paris.

"Je suis très fier et très content que ce livre soit en librairie. La justice m'a donné raison pour saluer ce travail d'investigation. Ce livre, selon la justice, participe au débat public parce que les faits révélés sont justifiés et nécessaires", a réagi sur RTL et pour la première fois dans un média, le journaliste Romain Verley. Et de poursuivre : "J'entends la souffrance de ces plaignantes. Avec mon éditrice (Isabelle Saporta), on a décidé pour les futures réimpressions de rendre ce témoignage anonyme".

