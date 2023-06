"Ça aurait pu être dramatique" : une jeune femme emportée par la crue parvient à se sauver

Elle est vivante et c'est un miracle. Une jeune femme a été emportée par une rivière en crue dans les Alpes de Hautes Provence. C'est grâce à l'alerte donnée par des témoins qu'elle a pu être sauvée.

À 19h lundi 5 juin, à Sainte-Tulle (Alpes-de-Haute-Provence), la victime a été emportée par un ruisseau du Chaffert, d'ordinaire inoffensif, mais gonflé au maximum avec les pluies de ces derniers jours. La jeune femme, âgée de 22 ans, travaille dans le centre équestre de Julie qui était en train de mettre ses chevaux à l'abri lorsque la jeune fille a tout de même décider de rentrer chez elle.

"Il y avait carrément un torrent qui faisait une vingtaine de mètre de large alors que d'habitude ça fait 3 mètres. Apparemment, elle a quand même voulu rentrer. Nous, quand on est revenus, elle n'était plus là. Il y a des gens qui nous ont dit 'on a vu quelqu'un tomber dans l'eau'. Il y avait trou, elle est rentrée dedans et est passée sous la buse. Après, elle s'est accrochée à un arbre jusqu'à ce que les pompiers arrivent. Ça aurait pu être dramatique ", raconte la responsable du centre équestre.

En état de choc et en hypothermie, cette rescapée des intempéries a été prise en charge par une équipe de sauveteurs aquatiques. Elle a été examinée lundi 5 juin soir à l'hôpital de Pertuis. Son état n'inspire plus d'inquiétude.

