3-MMC : ce qu'il faut savoir sur cette nouvelle drogue qui inquiète

Le sujet du jour. Addictive, peu coûteuse mais dangereuse, la substance 3-MMC est la nouvelle source d'inquiétude chez les autorités. En septembre 2022, à Paris, un homme a trouvé la mort après s'être procuré de la 3-MMC.

On préfère cette dernière à la cocaïne à cause de son prix plus abordable, jusqu'à 10 fois moins cher qu'un gramme de crack. Il n'en fallait pas plus pour conquérir tout un marché.

Le cocktail de cette nouvelle drogue a de quoi donner le vertige : cocaïne accompagnée de MDMA et d'amphétamines, tous réunis dans une seule et même substance.

Fabriquée en laboratoire, cette drogue de synthèse circule de plus en plus dans les milieux festifs. Une nouvelle tendance qui inquiète les autorités. Les risques sur la santé sont nombreux : états délirants, troubles cognitifs, risques suicidaires, complications neurologiques et cardiaques, problèmes ORL, risques d’AVC, maux de tête.

Pourquoi on en parle ? Qu'est-ce que la 3-MMC ? Comment est-elle fabriquée ? Quels sont les risques ? Est-ce une drogue à portée de main à cause de son prix attractif ?

