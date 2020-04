Confinement et coronavirus : la production de muguet durement touchée

publié le 18/04/2020 à 15:49

2020 est une année noire pour le muguet nantais. Les clochettes sont belles avec un beau parfum et la météo est idéale pour la cueillette mais les commandes se sont écroulées sous l’effet du confinement. Seules les grandes surfaces et quelques fleuristes sont au rendez-vous, mais rien à voir avec les ventes habituelles de la fleur porte-bonheur du 1er mai. Selon les premières estimations, l'activité des producteurs de muguet a chuté d’au moins 70% et certains ont même renoncé à récolter.

Il a d’ailleurs fallu plusieurs jours de réflexion à Christian Langlais, producteur de muguet à Sautron au nord de Nantes, pour qu’il décide de lancer la cueillette ce matin. "Moi je travaille uniquement avec des fleuristes et des grossistes qui revendent à des fleuristes, mais comme il n’y a pas eu de déconfinement des magasins de fleurs suite à l’annonce du président de la république, mes clients prennent très peu de muguet juste pour des commandes qu’ils espèrent avoir mais c’est tout, ils ne prennent pas de risque non plus ".

Hier soir, il tablait sur moins de 100.000 brins contre un million d’habitude, autrement dit moins de 10% de la récolte habituelle. Heureusement depuis ce matin, de nouvelles commandes sont venues s’ajouter, de quoi atténuer les pertes même si ce producteur se demande encore de quoi demain sera fait si les banques ne le suivent pas.

En attendant, Christian Langlais a mobilisé près de 70 cueilleurs, 40 de moins qu’une année normale dans le strict respect des consignes sanitaires. "Pour la cueillette il n’y a pas de souci, il y a 1,80 mètre entre les différentes lignes de récolte avec une personne à chaque fois. D’habitude on en met une de chaque bout, on se croise, mais là on va faire de façon à ce qu’ils ne se croisent pas. Au niveau du conditionnement sur la machine c’est pareil, j’ai installé des séparations plastiques pour qu’il n’y ait aucun souci pour le Covid-19, on a mis plein de lavabos, du savons, des essuie-touts pour se laver régulièrement les mains ".

Malheureusement pour les saisonniers et la convivialité, Il n’y aura pas le traditionnel casse-croûte offert par la maison pour la pause de midi. Là encore pour des raisons sanitaires.