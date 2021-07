Crédit : Nathan Laine / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP

Après des mois de restrictions liées à la crise sanitaire, la ville de Paris veut célébrer le retour à une vie plus normale lors des festivités de la fête nationale. L'édition 2021 du 14 juillet portera alors sur le thème de la liberté, avec le traditionnel feu d'artifice tiré depuis la Tour Eiffel à partir de 23 heures. Pour assister à cet impressionnant spectacle pyrotechnique, il existe de nombreux endroits stratégiques dans la capitale.

Selon le site officiel de l'Office du Tourisme et des Congrès, le meilleur moyen, et aussi le plus économique, d'assister au feu d'artifice est de se rendre "de bonne heure dans l'un des parcs parisiens offrant une vie imprenable sur la Tour Eiffel". Le belvédère de Belleville semble alors être la meilleure option pour profiter d'une vue d'ensemble sur le ciel parisien, mais pas seulement. Vous pouvez également vous rendre au Sacré-Cœur ou encore sur le parvis du Trocadéro.

Pour une soirée encore plus festive, rendez-vous à la tour Montparnasse, qui organise une soirée spéciale avec "visite panoramique, animation musicale et vue imprenable" sur le spectacle pyrotechnique. Des animations sont également prévues sur la Grande Arche de la Défense à partir de 19 heures, avec notamment des concerts, Bob Sinclar en tête d'affiche.

Admirer le feu d'artifice sur la Seine

Il est également possible de profiter du spectacle depuis la terrasse d'un hôtel ou d'un restaurant parisien. Plusieurs adresses sont conseillées par l'Office du Tourisme, comme les rooftops du Novotel Paris Vaugirard Montparnasse, La Réserve Paris, Les Ombres sur le toit du musée Quai Branly ou encore Créatures sur le toit des Galeries Lafayette.

Les plus romantiques, ou simples amoureux de la Seine, pourront assister au feu d'artifice au milieu de l'eau lors d'un dîner-croisière sur un bateau. Selon l'Office du Tourisme parisien, faire ce choix promet "d'admirer le spectacle de plusieurs points de vue exceptionnels, loin de la foule".