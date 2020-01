Auto : durcissement des sanctions contre le téléphone portable au volant

publié le 05/01/2020 à 22:03

Si conduisez avec le portable en main, les forces de l'ordre vont pouvoir vous retirer votre permis de conduire sur le bord de la route, comme pour un grand excès de vitesse. Utiliser son portable sera considéré comme une circonstance aggravante. Autrement dit, si vous téléphonez tout en conduisant et que vous commettez une autre infraction, vous risquez le retrait de permis.

Ces infractions sont : brûler un feu rouge, ne pas respecter un stop, un excès de vitesse, franchir une ligne blanche... Et si vous vous faites pincer avec votre smartphone en main, et que vous n'avez pas commis d'autres infractions ça ne change pas : c'est 135 euros d'amende et un retrait de 3 points.

Si votre permis est suspendu à la décision du préfet, c'est une autre nouveauté, le préfet a plus de temps pour décider d'une sanction : 5 jours au lieu de 3 précédemment. D'ailleurs les Français réclament des sanctions plus sévères a une écrasante majorité : 9 sur 10 reconnaissent la dangerosité du smartphone au volant, mais dans le même temps un bon tiers avoue faire des bêtises toute en conduisant : envoi de sms, mails, ou regarder des vidéos.

En tout cas, si les sanctions contre le portable au volant se sont durcies, c’est qu’aujourd’hui l'inattention est impliquée dans un accident sur dix. En 2018 pas moins d'1 million de points ont été retirés pour utilisation du portable au volant.