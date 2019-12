Automobile : retrouvez notre sélection de cadeaux de Noël

publié le 21/12/2019 à 11:38

Notre sélection des cadeaux les plus modestes commence par un premier coup de cœur : le Monopoly Citroën, spécial centenaire de la marque. On n'achète plus les rues parisiennes, mais des modèles de toutes les époques, de la Citroën 2 CV en passant par le nouveau C5 Aircross. Les gares sont remplacées par quatre Concept Car, et l'impôt sur le revenu devient le stationnement payant. Le graphique, style années 20, est magnifique. Ce Monopoly inédit est vendu au prix de 50 euros. Parmi les autres objets pour fêter les 100 ans de la marque, une mention spéciale au moule à gâteau en forme de Citroën 2 CV. Vous allez faire un tabac avec ce cadeau !

Il vient tout juste de sortir pour les fêtes : le Monopoly consacré au mythique circuit du Nürburgring en Allemagne. Là encore, les rues sont remplacées par des zones du circuit, comme le fameux virage relevé du "Carousel". Tous les objets du jeu sont dans le thème, à commencer par les figurines qui représentent une monoplace, un trophée, un casque ou une clef. Editions Nürburgring du Monopoly : 44,95 euros.

BD et littérature

Direction Le Mans, avec un retour en 1966 sur l'année du duel Ford-Ferrari. "Monsieur Ford, Ferrari a un message pour vous. Qu'est-ce qu'il a dit ? Il a dit que Ford fabriquait des petites voitures affreuses dans des usines affreuses". Vous l'avez reconnu, c'est le film qui fait un vrai carton au cinéma. Mais vous pouvez retrouver tout cet esprit dans une elle BD qui commence bien plus tôt en 1964 où les deux constructeurs n'auront de cesse de se défier : "24 Heures du Mans - 1964-1967", éditions Glénat, 13.90 euros.

Enfin, on a craqué pour un très beau livre, qui parle d'un homme, Hervé Poulain, l'un des plus célèbres commissaires priseurs auto au monde. Il a vendu près de 10.000 voitures, les plus rares bolides, comme cette Ferrari 335 Scaglietti au prix astronomique de 32 millions d'euros. Vous pouvez retrouver son histoire dans "L'art automobile" de Patrick Lesueur et Jean-Marc Thévenet, aux éditions Epa Eds (120 euros).