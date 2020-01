Paris : une maison de campagne au cœur de la capitale mise aux enchères

publié le 19/01/2020 à 14:03

C'est un logement qui ferait rêver le commun des mortels. Un terrain de 2.032 m2 et sa maison de 1.500 m2, se trouvant au cœur du VIIe arrondissement de la capitale, sont mis en vente lors d'une vente aux enchères programmée le jeudi 23 janvier, à 14h. La mise à prix est évaluée à quelques six millions d'euros.

Le dossier de présentation précise que l'habitat bénéficie "d’un environnement prestigieux, calme et entouré de verdure". Ce bâtiment sur rue dispose d'une cour intérieure, d'une demeure à l'arrière et d'un grand jardin lui-même entouré d’autres jardins. Située juste à côté des Invalides et du Bon Marché, cette maison est l'une des dernières propriétés de cette importance, disponibles dans le Faubourg Saint-Germain.

Il est également inscrit que le nouveau propriétaire devra rénover la demeure, qui "nécessite d'importants travaux", à l’identique, afin de garantir la sauvegarde de son style romantique. Les personnes intéressées par ce bien inédit devront également "être assurées du financement intégral de son acquisition envisagé avant la vente".

La maison nécessite d'importants travaux de rénovation Crédit : Daniel Feau