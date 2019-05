Vinci met la main sur l'aéroport de Londres-Gatwick

publié le 15/05/2019 à 08:30

La bataille pour le contrôle des aéroports est vive. En attendant l’éventuelle privatisation d’Aéroports de Paris (ADP), le Français Vinci met la main sur une plateforme à Londres. Un investissement de 3,2 milliards pour 50,01% de Gatwick qui va permettre au géant Vinci d’élargir sa présence dans cette industrie.



Cet aéroport, au sud de Londres, est un pion important : il accueille 46 millions de passagers par an. Son potentiel de développement commercial et la diversité des compagnies qui le fréquentent sont significatifs.

Gatwick est aussi la base principale d’Easyjet, un segment du transport aérien en plein développement, et la destination de 60 lignes intercontinentales opérées par de grandes compagnies comme BA Emirates ou Qatar Airways. Cet aéroport est donc déjà très utilisé à l'heure actuelle.

Investir dans les boutiques

En termes de volumes, Vinci fera difficilement mieux que les anciens gestionnaires. Gatwick ne dispose que d’une seule piste. L’amélioration ne pourra être que marginale. En revanche, Vinci peut certainement beaucoup mieux faire faire en termes de boutiques et de commerces.



Depuis quelques années, c’est en transformant leurs aérogares en galeries marchandes que les gestionnaires d’aéroport gagnent le plus d’argent. Le Français pourra d’autant plus facilement y parvenir que cette infrastructure offre des conditions de contrôle de sécurité et d’enregistrement des bagages particulièrement efficaces.



Très concrètement, cela revient à offrir plus de temps libre aux voyageurs pour consommer et faire des courses dans les allées marchandes de l’aérogare. C'est là que la rentabilité des exploitants est la plus importante.

Prochaine cible : ADP

Gatwick est le plus gros des aéroports gérés par Vinci dans le monde. En mettant la main dessus, l'entreprise entend se faire une place au soleil dans la gestion des plateformes aéroportuaires, dont les spécialistes pensent que la croissance ne va pas fléchir avant longtemps.



Vinci ajoute cet outil aux 32 autres déjà sous son contrôle aux États-Unis, au Cambodge, au Portugal, au Japon, en Suède ou au Brésil, et aux 12 plateformes françaises, dont celles de Lyon et de Nantes. Avec 240 millions de passagers, l'entreprise en transit se hisse au deuxième rang mondial.



Elle se trouve à présent derrière sa prochaine cible, ADP, le patron du secteur avec ses 287 millions de passagers par an et ses 386 boutiques qui, à Paris uniquement, génèrent plus d’un milliard de recettes annuelles. Le groupe privé ne cache pas son appétit.



Mais le Conseil Constitutionnel émet des réserves. Il ne se passera donc rien d’ici 9 mois. Le temps d’oublier cette proie ou de laisser infuser le dernier rapport de l’Organisation Internationale du Transport aérien sur la faible compétitivité de l’aérien en France.

