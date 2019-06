publié le 19/06/2019 à 08:24

Rendez-vous au Nord de Paris dans un hangar discret, immense de 500 mètres carrés. Et c'est derrière un épais rideau que se trouve la nouvelle 2008. Pour une entrée théâtrale en compagnie de Guillaume Clerc le chef du projet. "On a mis tous les ingrédients nécessaires à créer le petit frisson quand on la voit".



Plus grande, plus spacieuse, plus sexy... Elle garde ce qui a fait son succès : l'esprit SUV. Autour de la voiture des dizaines de spots réglés au millimètre. Un modèle traité comme une star, car l'enjeu est de taille : c'est l'un des plus gros succès de Peugeot. Le millionième exemplaires est sorti en janvier de l'usine de Mulhouse.



À l'intérieur de la voiture. Parmi les nouveautés, un écran 3D qui projette des infos comme la vitesse à la façon d'un hologramme. Grande première, la 2008 arrive en version électrique avec une autonomie de 310 kilomètres. Le lancement de ce nouveau modèle est prévu pour janvier prochain.