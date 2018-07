publié le 19/07/2018 à 12:46

Les fans de James Bond auront de quoi s'occuper cet été. En effet, ils et elles pourront construire en Lego la mythique Aston Martin DB5 !



C'est dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, le 18 juillet, dernier que la célèbre marque de jouets a dévoilé son modèle de l'été. Il comprend plus de 1.290 pièces et possède de nombreux détails imaginés par Q, l'inventeur et fournisseur officiel des gadgets de James Bond, comme les mitrailleuses cachées derrière les phares, le pare-brise à l'épreuve des balles et les plaques d'immatriculation rotatives.

Dans le making-of de la DB5, Mike Psiaki, le constructeur du modèle, confie qu'il essayait toujours de construire les voitures de James Bond avec son frère à l'aide des Lego. "C'est un rêve devenu réalité [de pouvoir enfin reproduire un bolide de James Bond]", confie-t-il à la caméra. La DB5 sera bientôt disponible à la vente au prix de 149,99 euros.